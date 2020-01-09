العثور على فتاة الدرب بعد أيام من اختفائها في ظروف غامضة.. تعاني من المس وهكذا وجدوها

أكدت مصادر العثور على فتاة الدرب، التي اختفت يوم الاثنين الماضي، وقدمت أسرتها بلاغا للجهات الأمنية.

ووفقاً لـ”سبق” قالت المصادر إن أسرة الفتاة وجدتها مغمى عليها بجوار المنزل، وهي بصحة جيدة.

في حين قال أحد أقاربها عبدالله حسين خلوي إن الأسرة تقدمت ببلاغ للشرطة، بعد أن بحثت عنها في المواقع التي توقعوا العثور عليها فيها دون جدوى.

وأوضح أنها تعاني من مسّ، لافتاً إلى أن مرضها تسبب لها في ترك الدراسة بالمرحلة المتوسطة.

يذكر أن الفتاة البالغة من العمر 15 عاماً كانت قد اختفت في ظروف غامضة من منزل أسرتها يوم الاثنين.