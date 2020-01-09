صورة نادرة تظهر كيف كانت الأسواق في القطيف قبل نحو 69 عاماً

نشرت دارة الملك عبدالعزيز صورة تظهر كيف كانت الأسواق قديماً في مدينة القطيف بمنطقة الشرقية، أي قبل نحو 69 عاماً.

وأظهرت الصورة التي يعود تاريخها لعام 1952 (1371 هـ)، البنايات القديمة وشكل المتاجر البسيط، وجلوس الباعة على الأرض ببساطتهم لعرض بضاعتهم.