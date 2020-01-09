السعودية اليوم / الصليب الأحمر يقدم مساعدات لنحو 7800 من المتضررين بالصراع في دارفور



الخرطوم 14 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 09 يناير 2020 م واس

قدمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان مساعدات لنحو 7800 شخص من المتضررين بالصراع الأخير في ولاية غرب دارفور غربي السودان.

وأوضح رئيس بعثة الصليب الأحمر في السودان باسكال كوتات في تصريح اليوم أن العائلات التي تقدم لها العون نزحت من مخيمات في كريدنق وباب الجنينة ودار السلام ودار النعيم بعد أن دمرت منازلهم أثناء الأحداث .

وشدد على ضرورة توفير المأوى والمستلزمات الأساسية لاحتياجاتهم اليومية وامدادات طبية طارئة لتعزيز قدرة مستشفى الجنينة لتوفير الرعاية للمصابين.

وتقدِّر مفوضية العون الإنساني والشركاء في المجال الإنساني أن حوالي 40,000 شخص نزحوا، ويتجمعون في 32 موقعاً مختلفاً في مدينة الجنينة وحولها.

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19:45ت م

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