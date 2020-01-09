السعودية اليوم / انطلاق الورشة الأولى لرؤية 2030 على مستوى مناطق المملكة بتنمية الشرقية



الدمام 14 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 09 يناير 2020 م واس

نظم فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية اليوم، ورشة عمل خاصة برؤية المملكة 2030، قدمتها أماني الحقباني من مكتب تحقيق الرؤية بالوزارة وذلك بحضور مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن بن فهد المقبل في مقر مسرح فرع الوزارة .

وأوضحت مساعدة المدير العام لقطاع التنمية ابتسام بنت عبدالله الحميزي، أن الورشة تهدف إلى نشر الوعي الخاص برؤية المملكة 2030 واستعراض أهداف ومبادرات منظومة العمل والتنمية الاجتماعية لتكون أهداف ميثاق الأداء الوظيفي متوافقة ومتجه مع رؤية الوزارة والمملكة، حيث حرصت الوزارة على نشر الوعي بعمل ورش توعوية متنقلة على مستوى مناطق المملكة وإن المنطقة الشرقية هي المحطة الأولى لهذه الورش.

و أكدت الحقباني، أن الورشة تناولت عدة محاور منها التعرف على برامج تحقيق الرؤية في منظومة العمل والتنمية، و برنامج خدمة ضيوف الرحمن، وتطوير القطاع المالي، والتحول الوطني، وتعزيز الشخصية الوطنية وغيرها من البرامج الموجهة.

كما تطرقت إلى استدامة التوعية بمنظومة العمل والتنمية وعرض الأهداف والمبادرات الاستراتيجية لبرنامج التحول الوطني، وتمكين المواطنين من خلال الخدمات الاجتماعية، واستقطاب المواهب العالمية المناسبة بفاعلية، وتحسين ظروف العمل للوافدين، وزيادة مساهمة الأسر المنتجة في الاقتصاد ، ودعم نمو القطاع الربحي وغيرها من أهداف ومبادرات.

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19:30ت م

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