السعودية اليوم / إعلان نتاج القبول النهائي للمركز الوطني للعمليات الأمنية (911) للكادر النسائي



الرياض 14 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 09 يناير 2020 م واس

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي للمركز الوطني للعمليات الأمنية (911) للكادر النسائي على رتبة (جندي أول - جندي).

ودعت إلى زيارة موقعها الالكتروني لمعرفة نتيجة القبول النهائي وطلبات إجراءات القبول عبر بوابة (أبشر - التوظيف): www.jobs.sa.

// انتهى //

19:17ت م

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