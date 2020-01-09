السعودية اليوم / زلزال بقوة 3ر4 يضرب مدينة خانقين العراقية



بغداد 14 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 09 يناير 2020 م واس

ضرب زلزال بقوة 3ر4 درجات على مقياس ريختر اليوم، في مدينة خانقين بإقليم كردستان العراق.

وأفادت مديرية الزلازل العراقية في بيان أن الهزة الأرضية كانت بعمق 10 كم من باطن الأرض، فيما لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا بشرية أو حدوث أضرار مادية جراء هذه الهزة.

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18:53ت م

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