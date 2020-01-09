

الرياض 14 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 09 يناير 2020 م واس

اختتم معهد حرس الحدود بالرياض برنامج مشروع التعسكر ، والذي أقيم ، بمشاركة 461 متدرباً، خلال الفترة من 10 - 14/ 5/ 1441هـ ، بميدان جبل البرشاعة للدورات التخصصية للطلبة المستجدين.

ويهدف البرنامج ، الذي يتم في اطار اهتمام حرس الحدود بالتطوير المستمر لمنسوبيه وتأهيل المستجدين في مهامه ، إلى إعداد المتدربين على مهارات التدريبات العسكرية لرجل حرس الحدود، التي تشمل الاستيقاف والقبض والتفتيش والتدريب على مهارة أعمال الدورية والمركز الحدودي، وكذلك مهارة قص الأثر، والتدريب على الإسعافات الأولية الميدانية، والتدريب على الفك والتركيب الميداني للأسلحة والرماية الحية.

// انتهى //

18:31ت م

0180





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / معهد حرس الحدود بالرياض يختتم مشروع التعسكر بميدان جبل البرشاعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.