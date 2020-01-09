السعودية اليوم / إصابة 20 شخصًا في هجوم صاروخي على قاعدة للأمم المتحدة شمال مالي



باماكو 14 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 09 يناير 2020 م واس

أُصيب 20 شخصًا اليوم، في هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية لقوات المنظمة الدولية وفرنسا ومالي، وذلك في بلدة تيساليت بإقليم كيدال شمال مالي.

وأفاد متحدث باسم الأمم المتحدة أوليفييه سالجادو أن من بين المصابين 18 شخصًا من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

وتسعى مالي إلى دحر الجماعات المسلحة التي تهدد البلاد منذ عام 2012، وأدى تواجدها إلى مقتل آلاف المدنيين والعسكريين.

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18:06ت م

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