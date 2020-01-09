السعودية اليوم / الإمارات تستضيف اجتماعات اللجنة العربية للإعلام الإلكتروني الأحد المقبل



القاهرة 14 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 09 يناير 2020 م واس

تنطلق يوم الأحد المقبل بدولة الإمارات العربية المتحدة أعمال الاجتماع الـ 15 للجنة العربية للإعلام الإلكتروني الذي تنظمه الجامعة العربية بالتعاون والتنسيق مع نادي دبي للصحافة ومؤسسة وطني الإمارات، وبمشاركة الخبراء في مجال الإعلام الإلكتروني، وممثلي المنظمات والاتحادات العربية الممارسة لمهام إعلامية، التي تعمل تحت مظلة مجلس وزراء الإعلام العرب.

وأوضح مدير إدارة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب الدكتور فوزي الغويل في تصريح له اليوم أن الاجتماع سيناقش على مدى يومين آليات تنفيذ القرار الصادر عن الدورة العادية (50) لمجلس وزراء الإعلام العرب بشأن "اللجنة العربية للإعلام الإلكتروني"، إضافة إلى عدد من البنود المتعلقة بقضايا الإعلام الإلكتروني في المنطقة العربية، ومن بينها "مشروع مدونة سلوك للإعلام الإلكتروني، التي أعدتها لجنة من الخبراء والأكاديميين والجمعيات الأهلية الإعلامية بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة العربية، واستعراض الجهود الإماراتية من خلال "مؤسسة وطني الإمارات" بشأن تطوير وتفعيل وإطلاق الموقع الإلكتروني الجديد للجنة".

وأبان أنه من المقرر أن يتم خلال اجتماع اللجنة الإعداد والتحضير لعقد اجتماع مشترك لممثلي الدول الأعضاء في اللجنة العربية للإعلام الإلكتروني وممثلي مؤسسات التواصل الاجتماعي "فيس بوك وتويتر واليوتيوب" لبحث سبل التعاون المشترك من أجل مواجهة الإرهاب الإلكتروني عبر المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي وحماية المجتمع من مخاطر النشر السلبي فيها.

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18:02ت م

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