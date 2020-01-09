شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الطاقة تصدر طلبات تأهيل للمرحلة الثالثة من برنامج طاقة متجددة‎ والان مع التفاصيل

الخميس 9 يناير 2020 صورة أرشيفية ذكرت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الخميس، أن وزارة الطاقة أصدرت طلبات تأهيل للشركات الراغبة في المشاركة في المرحلة الثالثة من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة.

وقالت الوكالة إن المرحلة الثالثة تشمل 4 مشاريع للطاقة الشمسية الكهروضوئية بطاقة إجمالية تصل إلى 1200 ميغاوات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الطاقة تصدر طلبات تأهيل للمرحلة الثالثة من برنامج طاقة متجددة‎ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.