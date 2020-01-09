السعودية | فيصل بن فرحان يصل إلى تونس

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 6:03 مساءً, 9 يناير 2020 م المناطق_الرياض وصل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان إلى الجمهورية التونسية في زيارة رسمية وكان في مقدمة مستقبليه الوزير المستشار لدى رئيس الجمهورية عبدالرؤوف بالطبيب

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