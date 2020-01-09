شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يسلم الرئيس التونسي دعوة خادم الحرمين لزيارة المملكة والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان :"تشرفت اليوم بنقل تحيات سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد -حفظهما الله- إلى الرئيس التونسي قيس سعيد، كما سلمته دعوة رسمية من سيدي الملك سلمان بن عبد العزيز لزيارة المملكة.

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