شكرا لقرائتكم خبر عن «إعمار اليمن» ينفذ مشاريع آبار جوفية في سقطرى والان نبدء بالتفاصيل

أكد البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، أنه توفيراً للمياه العذبة في سقطرى وتحسيناً لحياة الإنسان اليمني يعمل البرنامج في إدارة الموارد المائية عبر عدد من المشاريع منها مشروع الآبار الجوفية التي بدأ فريق البرنامج بتنفيذها إلى جانب مشروع إمدادات وأنظمة تجميع المياه.

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