شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع 3 ألاف كرتون تمور في أبين والان نبدء بالتفاصيل

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 3,000 كرتون من التمور في محافظة أبين استفادت منها الأسر النازحة والمحتاجة في مديريتي زنجبار وخنفر.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الغذائية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق بكافة مدنه ومحافظاته.