السعودية تبدي استعدادها مساعدة أستراليا لتجاوز كارثة الحرائق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الخميس، اتصالاً هاتفياً برئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون؛ للاطلاع على آخر تطورات حرائق الغابات التي تجتاح الولايات الأسترالية. وأكد خادم الحرمين وقوف المملكة بجانب أستراليا في هذه الظروف الصعبة لمواجهة حرائق الغابات، واستعدادها لتقديم المساعدة الممكنة لتجاوز هذه الكارثة. وأعرب عن تعازيه لرئيس وزراء أستراليا وأسر المتوفين وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، ومشاركة المملكة وشعبها الأستراليين مشاعر الألم نتيجة هذه الكارثة. بدوره تقدم رئيس الوزراء الأسترالي ببالغ شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين وللشعب السعودي على مشاعرهم الصادقة تجاه أستراليا وشعبها. وتشتعل الحرائق في جنوب شرق أستراليا منذ أكتوبر/تشرين الأول، وأتلفت النيران أكثر من 5.36 مليون هكتار من أراضي الغابات في جميع أنحاء البلاد وتسببت في تدمير أكثر من 1400 منزل.

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