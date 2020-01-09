461 متدربًا ينهون معسكر حرس الحدود بميدان جبل البرشاعة

متابعات الخليج 365 - الرياض

ويهدف البرنامج إلى إعداد المتدربين على مهارات التدريبات العسكرية لرجل حرس الحدود، حيث تم تشكيل فريق تدريب مكون من عشرين ضابطًا ومدربًا، واشتملت المهارات على التدريب العملياتي الذي شمل الاستيقاف والقبض والتفتيش والتدريب على مهارة أعمال الدورية والمركز الحدودي، وكذلك مهارة قص الأثر، والتدريب على الإسعافات الأولية الميدانية، والتدريب على الفك والتركيب الميداني للأسلحة والرماية الحية.

اختتم معهد حرس الحدود بالرياض برنامج مشروع التعسكر، بمشاركة 461 متدربًا، والذي أقيم خلال الفترة من 10-14/ 5/ 1441هـ، بميدان جبل البرشاعة للدورات التخصصية للطلبة المستجدين.

كما تضمن البرنامج تقييمًا يوميًا للمتدربين لمعرفة مستوى التحصيل وتعديل الأخطاء والتركيز على الفئة التي لم تحصل على كفايتها من التدريب، وتكون فريق التدريب من ضباط ومدربين من المعهد، ومن ثم تأهيلهم بدورات تخصصية في مجال التدريب.

وتولي المديرية العامة لحرس الحدود اهتمامًا خاصًا بالتدريب؛ لما يمثله من أهمية في تطوير وتنمية الكوادر البشرية، وتدريب وتطوير وإعداد وتهيئة الكوادر القيادية والإدارية والفنية للقيام بالمهام الموكلة إليهم، وذلك من خلال تأهيلهم التأهيل المناسب للقيام بمهامهم.