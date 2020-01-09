الدبوس يخطف بيرق المؤسس وابن دغيثر ثانيًا

2020-01-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

كسب الكويتي دبوس مبارك عبدالله الدبوس، اليوم الخميس ديربي الإثارة الذي جمعه مع إهلال عايض دغيثر العتيبي في مسابقة فئة جمل 100 بيرق المؤسس لون الصفر بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بالصياهد.

وكان الحماس حاضرًا بقوة في المسابقة التي أقيمت وسط حضور جماهيري غفير ساند المنافسين بقوة من خلال الأهازيج وصيحات الإعجاب.

وخطف الدبوس المركز الأول، وحل إهلال عايض دغيثر العتيبي ثانيًا، فيما حل محمد عبدالله علي العامري في المركز الثالث وجاء محمد ناصر حسن العجمي رابعًا.

من جانبه أبدى مالك الإبل الكويتي دبوس مبارك عبدالله الدبوس سعادته الغامرة بالفوز مؤكدًا أن المنافسة كانت قوية ومثيرة في فئة 100 بيرق الملك، وقال:” نحن جاهزون دائمًا للمنافسة، ويكون هدفنا دائمًا المركز الأول”.

وأعلن الدبوس الحاصل على بيرق المؤسس لون الصفر اليوم ومن قبل على المراكز الأول والثالث والخامس في دق الصفر التحدي في “نخبة النخبة” مؤكدًا أن المركز الأول محسوم، وقال:” إذا خرجت ندر الصفر من المزرعة فتأكدوا أن مركزها الأول ومتصدرة المنصة لا محالة ”.

واعتبر الدبوس شراءه لمنقية محمد بن فهاد بن جخدب نقلة نوعية وقفزة للأول وقال:” ابن جخدب صاحب نظرة ثاقبة وهو أخ وصاحب نوادر، كما أننا عززنا المنقية بمشتريات أخرى”.

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الفائزون في فئة / جمل (100 بيرق المؤسس) لون صفر

1- الكويتي دبوس مبارك عبدالله الدبوس

2- إهلال عايض دغيثر العتيبي

3- محمد عبدالله علي العامري

4- محمد ناصر حسن العجمي

5- محمد فواز الويط الحارثي

6- غازي صالح بن مشنوطة العتيبي

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