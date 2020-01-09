الزعاق: رياح صلفة وصقيع الليلة بالتزامن مع قرب دخول الشبط

2020-01-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

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توقع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء أن تشهد المملكة أجواء باردة خلال عطلة نهاية الأسبوع مع دخول موسم الشبط يوم السبت المقبل.

وقال الزعاق : خلال إجازة نهاية الأسبوع متوقع انخفاض لدرجات الحرارة مع صقيع محمولة عبر رياح شمالية (صلفه) تبدأ الليلة على المنطقة الشمالية من المملكة وغداً يمتد إلى المناطق الشمالية الشرقية ويتزحزح للوسطى وأجزاء من الغربية بشكل متدرج من يوم السبت ونعيش أثارها الأسبوع القادم.

ولفت إلى أن هذه الموجة تتزامن مع دخول موسم الشبط يوم السبت القادم.

يأتي هذا فيما توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تكون السحب الرعدية الممطرة، غداً، على مناطق تبوك، المدينة المنورة، الجوف، الحدود الشمالية، حائل في حين تستمر السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة.

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على وسط وغرب المملكة، ولم تستبعد الأرصاد تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك (جبل اللوز – علاقان – الظهر).

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