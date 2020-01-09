سهم أرامكو يغلق عند 35 ريالاً

2020-01-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

أغلق سهم أرامكو اليوم مرتفعا عند 35 ريالاً بالتزامن مع انتهاء مرحلة الاستقرار السعري التي بدأت منذ 11 ديسمبر 2019 وحتى اليوم التاسع من يناير 2020.

وارتفع سهم أرامكو خلال جلسة التداول اليوم بمقدار 0.80 ريال أي ما يعادل 2.34% من قيمته، في الوقت الذي لم تتم فيه أي عملية تدخل لضمان الاستقرار السعري.

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وكان سهم أرامكو أغلق أمس عند 34.20 ريال وتم افتتاح التداول عليه اليوم عند 34.35 ريال وأثناء الجلسة الأخيرة من فترة الاستقرار السعري صعد سهم أرامكو إلى 35.05 ريال محققا بذلك أعلى سعر اليوم لكنه أنهى عند 35 ريالاً.

وكانت شركة جولدمان ساكس العربية السعودية – مدير الاستقرار السعري – أعلنت 4 بيانات منذ طرح سهم أرامكو تؤكد فيها أنها لم تقم بأي عملية استقرار سعري.

يذكر أنه ولغرض السماح لمدير الاستقرار السعري بتغطية عمليات البيع على المكشوف الناتجة عن أي تخصيص إضافي، يتم منح خيار شراء لمدير الاستقرار السعري والذي يقوم بدوره ” جولدمان ساكس” (خيار الشراء) والذي يجوز بموجبه لمدير الاستقرار السعري شراء ما تصل نسبته إلى 15%، من مجموع عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب.

ويمارس مدير الاستقرار السعري خيار الشراء، كلياً أو جزئياً، بناء على إخطار منه، وفي أي وقت خلال مدة الاستقرار السعري بحسب ما يراه مناسباً.

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