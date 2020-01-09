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2020-01-09 القبض على مفحط تبوك قائد النيسان داتسون متابعات الخليج 365 - تبوك أعلن المرور السعودي القبض على قائد مركبة انقلبت أثناء قيامه بالتفحيط بها في تبوك.

وقال المرور السعودي في بيان مقتضب له : مرور منطقة تبوك يقبض على قائد المركبة (نيسان داتسون) الذي ارتكب مخالفة التفحيط مما أدى لانقلاب المركبة، معرضًا حياته وحياة قائدي المركبات للخطر. Advertisements وأوضح أنه سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات الواردة في نظام المرور. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر

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