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القبض على مفحط تبوك قائد النيسان داتسون

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2020-01-09

القبض على مفحط تبوك قائد النيسان داتسون

متابعات الخليج 365 - تبوك

أعلن المرور السعودي القبض على قائد مركبة انقلبت أثناء قيامه بالتفحيط بها في تبوك.
وقال المرور السعودي في بيان مقتضب له : مرور منطقة تبوك يقبض على قائد المركبة (نيسان داتسون) الذي ارتكب مخالفة التفحيط مما أدى لانقلاب المركبة، معرضًا حياته وحياة قائدي المركبات للخطر.

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وأوضح أنه سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات الواردة في نظام المرور.

 

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