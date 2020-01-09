ألقى مرور منطقة تبوك، القبض على قائد مركبة مارس التفحيط، ما أدى إلى انقلابها، معرّضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.
وأوضح المرور السعودي –عبر حسابه بموقع تويتر- أن مرور تبوك ألقى القبض على قائد المركبة «نيسان داتسون» الذي ارتكب مخالفة التفحيط، مما أدى لانقلاب المركبة، معرّضًا حياته وحياة قائدي المركبات للخطر.
وأشار المرور، إلى أنه سيتم إحالة قائد المركبة إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات الواردة في نظام المرور.
كانت هذه تفاصيل خبر الإطاحة بقائد مركبة «التفحيط» في تبوك وإحالته للهيئة المرورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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