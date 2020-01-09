الإطاحة بقائد مركبة «التفحيط» في تبوك وإحالته للهيئة المرورية

ألقى مرور منطقة تبوك، القبض على قائد مركبة مارس التفحيط، ما أدى إلى انقلابها، معرّضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

وأوضح المرور السعودي –عبر حسابه بموقع تويتر- أن مرور تبوك ألقى القبض على قائد المركبة «نيسان داتسون» الذي ارتكب مخالفة التفحيط، مما أدى لانقلاب المركبة، معرّضًا حياته وحياة قائدي المركبات للخطر.

وأشار المرور، إلى أنه سيتم إحالة قائد المركبة إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات الواردة في نظام المرور.