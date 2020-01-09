أمانة الرياض: 9 اشتراطات لتقديم خدمة التوصيل إلى المنازل

حددت أمانة الرياض، اليوم الخميس، 9 اشتراطات نظامية لتقديم خدمة التوصيل إلى المنازل «الدليفري». وبيَّنت الأمانة -عبر إنفوجراف نشرته على حسابها بتويتر- الاشتراطات التسع، وهي: أولًا- تقديم طلب للأمانة أو البلدية عن خدمة توصيل منزلي. ثانيًا- تقديم معلومات وسائل النقل (سيارة أو دراجة نارية). ثالثًا- تقديم تعهد خطي بعدم دخول العامل إلى المنازل. رابعًا- ألا تكون للعامل أي سوابق جنائية. خامسًا- يعلق العامل بطاقة التعريف التي تصدرها الأمانة في مكان ظاهر أثناء العمل. Advertisements سادسًا- يتم تدوين اشتراك العميل وساعة التوصيل بكل طلب. سابعًا- يُسمَح بالتوصيل من الساعة 12 ظهرًا حتى الساعة 12 مساءً. ثامنًا- استكمال جميع اشتراطات الأمانة والبلدية الخاصة بالعاملين. تاسعًا وأخيرًا- وضع لوحة في مكان بارز توضح بيانات العاملين في خدمة التوصيل. اقرأ أيضًا: مصادر «عاجل»: تحديثٌ للائحة خدمة التوصيل المنزلي يحدِّد مواعيد العمل وشروط التوظيف وآلية العقاب

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