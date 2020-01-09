مواطن يوثق تنظيف والدته طاولة الطعام بالمطار.. و«الطيران المدني» تكرمها

تفاعلت هيئة الطيران المدني مع مقطع مصور لأم سعودية نظفت طاولتها عقب تناول الطعام بأحد المطارات، معلنةً عزمها على تكريمها.

وتفاعل رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالهادي بن أحمد المنصوري، مع تغريدة أحد المواطنين، قائلًا إن «الإحساس بالمسؤولية هو عادة شعب المملكة العربية السعودية».

ووجَّه المنصوري الشكر للمواطن محمد العمار، قائلًا له: «أشكرك لتوثيق هذا السلوك القدوة»، وتابع أن هيئة الطيران المدني ستتواصل معه لقبول حفاوة تليق بتصرف والدته الكريمة.

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ونشر المواطن محمد العمار، مقطعًا مصورًا لوالدته عبر حسابه بتويتر، معلقًا عليه: «أمي تنظف طاولة المطعم بعد ما خلصنا أكل.. تقول: المطار جديد حرام».

وتفاعل المغردون مع المقطع المصور؛ حيث كتبت المغردة ليلى أغا: «تسلم إيدها.. وبوسة على راسها.. شغلها صح». وقال عبدالمحسن الوتيبي: «لو كل شخص عنده حس بمسؤولية النظافة كان شفت شوارعنا أنظف ما يكون.. الله يحفظها لكم».

وعلق المواطن محمد العمار على التغريدات قائلًا بأنه يفتخر بتصرف والدته، وأنه دائمًا ما يدعو الله أن يكثر من أمثالها.