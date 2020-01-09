الداخلية: تنفيذ القصاص في فهد الدوسري قاتل الكويتي «بن سعد»

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، تنفيذ حُكم القتل قصاصًا بأحد الجناة في مدينة الرياض؛ وذلك بعدما أقدم فهد بن فالح بن خلف الدوسري (سعودي الجنسية) على قتل محمد بن سعد بن محمد بن سعد (كويتي الجنسية) بإطلاق النار عليه؛ ما أدى إلى وفاته بسبب خلاف مالي بينهما.

وتمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته. وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصًا، وتأجيل تنفيذه حتى بلوغ ورشد القاصرين من ورثة القتيل ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص.

وتم تأييد الحكم من مرجعه، ثم ألحق بصك الحكم ثبوت بلوغ ورشد القاصرين من ورثة القتيل ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من الجاني، وأيد ذلك من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور، قبل تنفيذ حكم القتل قصاصًا في الجاني، اليوم الخميس، بالرياض.

وشددت وزارة الداخلية على حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

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