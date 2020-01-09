«الصحة» تحذر من مدعي العلاج بالطب البديل وتحدد رقمًا للإبلاغ عنهم

حذرت وزارة الصحة من مدَّعي العلاج بالطب البديل الذين يروجون لأنفسهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي بدون أن يكون لديهم رخصة للمزاولة.

ونشرت الصحة مقطع فيديو على منصتها التوعوية #عش_بصحة، عبر الرابط: ، شددت فيه على عدم الانسياق وراء مثل هذه الادعاءات الطبية التي لا تستند إلى أساس علمي، وتحاول استغلال حاجات المرضى للعلاج.

وأكدت الوزارة أهمية أخذ المعلومات من المصادر العلمية الموثوقة، والتواصل مع مركز صحة 937 للإبلاغ عن مدعي الطب البديل.

وأبانت أن المواطنين والمقيمين يمكنهم الحصول على معلومات الرخص للطب البديل والتكميلي من المركز الوطني للطب البديل والتكميلي.

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