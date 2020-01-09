حساب المواطن: إيداع 2.6 مليار ريال في حسابات المستفيدين

أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الخميس، تفاصيل الدفعة الـ26 (شهر يناير 2020م)، مشيرًا إلى أنه تم إيداع 2.6 مليار ريال لـ12.7 مليون مستفيد، شملهم الدعم في البرنامج.

ونشر حساب المواطن عبر حسابه بتويتر، إنفوجرافًا، بين من خلاله أن 959 ريالًا متوسط الدعم للأسر المستحقة، وأنه تم إيداع 13.1مليون ريال تعويضات للدفعة السابقة، وأن 83 بالمائة من الأسر والأفراد المؤهلين شملهم الدعم، وأن 51 بالمائة من المستفيدين تحصلوا على الاستحقاق الكامل.

وأودع برنامج حساب المواطن، مساء أمس الخميس، الدعم المخصَّص لشهر يناير للمستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب المواطن.

وأكَّد حساب المواطن، في تغريدة اليوم، أنَّ إيداع الدعم المخصص للدفعة الـ26 عن شهر يناير سيستمر حتى نهاية اليوم الخميس.

Advertisements

اقرأ أيضًا:

حساب المواطن يودع الدفعة الـ26 في حسابات المستفيدين المكتملة طلباتهم