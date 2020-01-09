«الأرصاد»: أمطار متوسطة إلى غزيرة على عسير وجازان

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الخميس، إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية وجريان للسيول، تشمل مدينة جيزان ومحافظات الداير والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبو عريش وبيش وصبيا وضمد، مشيرةً إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ9 مساءً.

كما أصدرت الهيئة تنبيهًا متقدمًا عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، وتساقط البرد وجريان السيول مصحوبةً بنشاط في للرياح السطحية يؤدي إلى تدني الرؤية وإثارة الأتربة والغبار على عدد من محافظات ومدن منطقة عسير وتستمر حتى الساعة الـ٩ مساءً.

وشمل التنبيه مدينة أبها ومحافظات خميس مشيط وأحد رفيدة وتنومة وبارق ومحايل والحرجة والنماص وسراة عبيدة وظهران الجنوب وبيشة وتثليث ومركزي بللسمر ووادي بن هشبل.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني في منطقتي عسير وجازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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