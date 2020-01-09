السعودية اليوم / مدير السعودية اليوم فرع هيئة الأمر بالمعروف بالقصيم يزور مهرجان "ربيع البدائع 41"



بريدة 14 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 09 يناير 2020 م واس

زار مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة القصيم الشيخ صالح بن علي العميرة أمس، مهرجان "ربيع البدائع 41".

واطلع العميرة، خلال الزيارة على المهرجان وما يحويه من مناشط وفعاليات، كما التقى رئيس هيئة محافظة البدائع الشيخ وهب الوهيبي وأعضاء الهيئة, ورئيس لجنة شباب البدائع المدير التنفيذي للمهرجان فهد بن علي المطير.

وأشاد فضيلته بتعاون إدارة المهرجان مع الهيئة, فيما تسلم فضيلته درعاً تذكارياً من المدير التنفيذي للمهرجان لمشاركة الهيئة الفاعلة بالمهرجان.

وتابع الشيخ العميرة سير العمل الميداني لهيئة محافظة البدائع في المهرجان, مشيداً بحضور الأعضاء وأداء عملهم على الوجه المطلوب، مطلعاً على مشاركة الهيئة عبر المصلى المتنقل الذي يشهد إقبالاً كبيراً.

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16:35ت م

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