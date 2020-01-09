السعودية اليوم / التسوية الودية بعمل الأحساء ترسم خارطة الطريق لزيادة نسب الصلح



الدمام 14 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 09 يناير 2020 م واس

اختتمت اليوم ورشة العمل التي نظمتها إدارة التسوية الودية بمكتب العمل بمحافظة الأحساء وذلك بمقرها بالمحافظة.

وأوضح مدير مكتب العمل بالأحساء عبدالعزيز بن عبدالرحمن المغنم أن الورشة التي استمرت ثلاث أيام تأتي ضمن الخطط الاستراتيجية التي تسير عليها إدارة التسوية الودية بالمكتب وتهدف إلى زيادة نسبة الصلح في الدعاوى المسجلة لدى الإدارة.

وبين أن الورشة التي قدمها مدير إدارة التسوية الودية بالمكتب المهندس مجدي المسبح تناولت كيفية ‏تهيئة بيئة العمل بما يتناسب مع أهداف زيادة نسبة الصلح وتطرق إلى تطوير أداء المصلحين وتبادل الخبرات بين المصلحين .

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16:33ت م

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