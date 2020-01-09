السعودية اليوم / وكيل محافظة عدن يشيد بالبرامج الإنسانية التي يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة في اليمن



عدن 14 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 09 يناير 2020 م واس

أشاد وكيل محافظة عدن خالد الجعيملاني، بالمنح والبرامج الإنسانية والخدمية المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لليمن عامة ولمحافظة عدن خاصة، مثمنًا مواقف المملكة العربية

جاء ذلك خلال مناقشته مشروع الاستجابة الطارئة للنظافة والاصحاح البيئي لمحافظة عدن، التي ستنفذه مؤسسة يدًا بيد للتنمية بدعم مباشر من مركز الملك سلمان للإغاثة.

من جانبها أكدت رئيسة مؤسسة يدًا بيد للتنمية وردة السيد، على حرص المؤسسة على تنفيذ المشروع وفقًا للبرنامج المحدد والذي تم بموجبه توقيع الاتفاقية مع مركز الملك سلمان للإغاثة، مشدّدةً على حرص الحكومة السعودية ممثلة بالمركز بالاهتمام بالخدمات العامة بمختلف المحافظات اليمنية.

// انتهى //

16:32ت م

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عدن 14 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 09 يناير 2020 م واسأشاد وكيل محافظة عدن خالد الجعيملاني، بالمنح والبرامج الإنسانية والخدمية المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لليمن عامة ولمحافظة عدن خاصة، مثمنًا مواقف المملكة العربية السعودية تجاه الشعب اليمني الذي يواجه ظروف صعبة في الوقت الراهن.جاء ذلك خلال مناقشته مشروع الاستجابة الطارئة للنظافة والاصحاح البيئي لمحافظة عدن، التي ستنفذه مؤسسة يدًا بيد للتنمية بدعم مباشر من مركز الملك سلمان للإغاثة.من جانبها أكدت رئيسة مؤسسة يدًا بيد للتنمية وردة السيد، على حرص المؤسسة على تنفيذ المشروع وفقًا للبرنامج المحدد والذي تم بموجبه توقيع الاتفاقية مع مركز الملك سلمان للإغاثة، مشدّدةً على حرص الحكومة السعودية ممثلة بالمركز بالاهتمام بالخدمات العامة بمختلف المحافظات اليمنية.// انتهى //16:32ت م0143

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