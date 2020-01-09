السعودية اليوم / مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة "مسام" ينتزع 1,668 لغمًا في اليمن خلال الأسبوع الأول من شهر يناير 2020م



الرياض 14 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 09 يناير 2020 م واس

تمكن مشروع "مسام" لنزع الألغام في اليمن التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال الأسبوع الأول من شهر يناير 2020م، من انتزاع 8 ألغام مضادة للأفراد و741 لغمًا مضادًا للدبابات و18 عبوة ناسفة و901 ذخيرة غير منفجرة، ليبلغ إجمالي ما جرى نزعه 1,668 لغمًا متنوعًا خلال الأسبوع الأول لهذا الشهر.

يذكر أن إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع 121,813 لغمًا زرعتها المليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران في الأراضي والمدارس والبيوت، وحاولت إخفاءها بأشكال وطرق مختلفة راح ضحيتها عددًا كبيرًا من الأطفال والنساء وكبار السن سواًء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

يشار إلى أن المشروع السعودي لنزع الألغام "مسام" في اليمن يهدف إلى تطهير الأراضي اليمنية من الألغام.

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16:31ت م

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