السعودية اليوم / وزير الداخلية الأردني يلتقي الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب



عمّان 14 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 09 يناير 2020 م واس

التقى وزير الداخلية الأردني سلامة حماد اليوم، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان، الذي يزور الأردن حاليًا.

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون الأمني العربي المشترك وسبل الارتقاء به إلى أعلى المستويات، إضافة إلى استعراض بنود جدول أعمال الدورة السابعة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب المقرر عقدها في تونس خلال شهر مارس المقبل، الذي يتضمن مناقشة العديد من الموضوعات الأمنية منها مكافحة الإرهاب والمخدرات والجرائم الأخرى.

وسلم معالي الأمين العام للمجلس الوزير الأردني دعوة للمشاركة في اجتماعات الدورة المقبلة للمجلس.

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16:28ت م

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