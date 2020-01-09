السعودية اليوم / بلدية رفحاء تطلق حملة نظافة المتنزهات البرية الطبيعية



رفحاء 14 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 09 يناير 2020 م واس

أطلقت بلدية محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية ‏اليوم حملة نظافة المتنزهات البرية الطبيعية ضمن جهودها لدعم نظافة المنتزهات البرية، وتعزيز دورها في جوانب المسؤولية المجتمعية، لتوفير بيئة صحية تتناسب مع تطلعات المواطنين في الأماكن البرية التي يرتادونها بين وقت وآخر .

وأبانت البلدية أنها قامت بإرسال فرق نظافة إلى المتنزهات والفياض غربي قرية لوقة 80 كيلو متر غرب محافظة رفحاء، وتم رفع الكثير من المخلفات.

وأوضحت أن الحملة تهدف لإيصال رسالة توعوية لرواد هذه الأماكن بأهمية تعزيز تنمية الوعي البيئي وترسيخ مفهوم أهمية المحافظة على المتنزهات والأماكن العامة، ورفع مستوى الشراكة المجتمعية، داعية المتنزهين في المواقع البرية إلى التعاون مع جهودها للحفاظ على نظافة المكان ليبقى متنفساً دائماً لقضاء أوقات مميزة في أجواء صحية.

// انتهى //

16:09ت م

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