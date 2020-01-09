ثقافي / أمين السعودية اليوم منظمة التعاون الإسلامي يُلقي محاضرة في مقر التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب



الرياض 14 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 09 يناير 2020 م واس

ألقى معالي أمين عام منظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين على هامش مذكرة التعاون المشترك التي جرى توقيعها بين المنظمة والتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اليوم, محاضرة تحت عنوان "جهود منظمة التعاون الإسلامي في محاربة الإرهاب".

وأكد معالي الدكتور يوسف العثيمين خلال المحاضرة أن العالم الإسلامي يشهد ومنذ ما يزيد على الثلاثين عاماً موجة غير مسبوقة من التطرف والإرهاب قضّت على أسس الاستقرار والأمن في العديد من المجتمعات، مشيراً إلى أهمية معالجة الأسباب السياسية والاقتصادية والثقافية كافة التي تقف وراء ظاهرة الإرهاب، مضيفاً معاليه أن محو الإرهاب من عالمنا يستدعي خططاً وبرامج تتضمن الإصلاح السياسي والاقتصادي والتنمية الاجتماعية والثقافية.

وأكد الدكتور العثيمين أن المنظمة تولي اهتماماً للجهود المتواصلة مع المنظمات والمراكز المحلية والدولية في محاربة الإرهاب والتطرف، مشيراً إلى العديد من البرامج والمبادرات التي أطلقتها منظمة التعاون الإسلامي كمجمع الفقه الإسلامي ومركز صوت الحكمة الذي تعتبره المنظمة ذراعها الفكرية في حربها ضد الإرهاب باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي التي تعمل ضمن استراتيجية صناعة محتوى مبتكر تركز أساساً على نشر محتوى متجدد ومتفاعل مع الأحداث اليومية المتعلقة بظاهرة الإرهاب.

من جانبه أشار الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي إلى أن هذه المحاضرة تأتي في سياق العديد من المحاضرات وورش العمل والدورات التي يُقيمها التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب لممثليّ الدول الأعضاء ومنسوبيّ التحالف، مبدياً سعادته بالتنسيق القائم مع منظمة التعاون الإسلامي الذي يهدف إلى بذل الجهود للحد من الأفكار المتطرفة ومحاربة الإرهاب.

يذكر أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يضم إحدى وأربعين دولةً عضوًا، تعمل معًا لتنسيق وتكثيف جهودها في الحرب الدَّولية على التطرف العنيف والإرهاب والانضمام إلى الجهود الدَّولية الأخرى الرامية إلى حفظ الأمن والسِّلم الدَّوليين.

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15:49ت م

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