السعودية اليوم / سمو أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابه يتسلم تقريراً عن أعمال فرع الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين



جدة 14 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 09 يناير 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة في مقرالإمارة بجدة اليوم , المشرف على فرع الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم بمنطقة مكة المكرمة , محمد اللحياني.

وتسلم الأمير بدر بن سلطان تقريرا عن أعمال فرع الهيئة في الوصاية على أموال القُصَر الذين لا ولي ولا وصي لهم، وإدارة أموالهم، وحفظ الديات والتركات المتنازع عليها، حتى ينتهى الإيجاب الشرعي فيها.

// انتهى //

14:53ت م

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