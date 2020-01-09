السعودية اليوم / سمو الأمير بدر بن سلطان يتسلم التقرير السنوي لأعمال فرع وزارة التجارة والاستثمار بمنطقة مكة المكرمة



جدة 14 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 09 يناير 2020 م واس

تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة , بمقر الإمارة بجدة اليوم , التقرير السنوي لأعمال فرع وزارة التجارة والاستثمار بمنطقة مكة المكرمة.

وتضمّن التقرير الذي سلّمه لسموه مدير عام فرع وزارة التجارة والاستثمار بمنطقة مكة المكرمة , المهندس عبدالإله بن مشيط , نبذة عن أعمال الفرع في القطاعات التنظيمية والأعمال والشؤون الرقابية ، إلى جانب إحصاءات عن ضبط قضايا مخالفة نظام مكافحة التستر التجاري ومكافحة الغش التجاري.

وبحسب التقرير فقد شهدت صادرات المصانع الوطنية بمنطقه مكة المكرمة نمواً وزيادة في عدد شهادات المنشأ.

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14:52ت م

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