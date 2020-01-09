شكرا لقرائتكم خبر عن «نيوم» تفتح باب التسجيل لـ«الابتعاث الداخلي» المنتهي بالتوظيف والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت شركة نيوم اليوم عن افتتاح التسجيل في برنامج "نيوم للابتعاث الداخلي المنتهي بالتوظيف" لمرحلة البكالوريوس وذلك بالتعاون مع جامعة الأمير مقرن، وبإشراف مباشر من جامعة ايكول اوتيليري دو لوزان (EHL) في سويسرا، التي تُعد أفضل وأعرق جامعة في العالم في تخصص إدارة الضيافة العالمية.

ويُفتح باب التسجيل ابتداءً من اليوم الخميس الموافق 9 يناير، 2020 ويغلق التسجيل بانتهاء يوم السبت الموافق 18 يناير، 2020.

ويأتي هذا الإعلان استكمالاً للشراكة التي تم توقيعها مع جامعة الأمير مقرن مؤخراً والتي تهدف إلى توفير منح دراسية وفرص عمل لأبناء وبنات منطقتي تبوك ونيوم في مجال الضيافة بمراحله التعليمية المختلفة.

ويقدم البرنامج العديد من المسارات الوظيفية من ضمنها؛ إدارة المنتجعات والفنادق وشركات الضيافة والمنتزهات الترفيهية وغيرها، إذ سيتلقى الطلاب تعليمهم في مقر الجامعة في المدينة المنورة.