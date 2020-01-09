رقم حساب المواطن يواصل الرد على الاستفسارات

2020-01-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

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بالتزامن مع إيداع الدفعة الـ26 من دعم حساب متابعات الخليج 365 يشهد رقم حساب متابعات الخليج 365 العديد من الاستفسارات من المستفيدين الراغبين في التعرف على سبب عدم صرف الدعم لهم هذه الدورة أو من يواجهون مشكلة في صرف الدفعة الحالية.

رقم حساب متابعات الخليج 365 ليس هو الوسيلة الوحيدة التي يمكن من خلالها التواصل مع خدمة المستفيدين في البرنامج فقد وفر حساب متابعات الخليج 365 العديد من وسائل التواصل مثل خدمة صوتك مسموع وحساب تويتر حيث يمكن لمن يرغب في الاستفسار التواصل مع البرنامج بأكثر من وسيلة.

ووفي مطلع الشهر الجاري أعلن برنامج حساب متابعات الخليج 365 أنه نجح بالتعامل مع أكثر من 4.7 مليون خدمة خلال العام الماضي 2019م على جميع منصاته المتمثلة في صوتك مسموع، إضافة إلى رقم حساب متابعات الخليج 365 عبر مركز الاتصال، وحساب خدمة المستفيدين، والحساب الرسمي للبرنامج، وحساب المتحدث الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي تويتر، بالإضافة لمراجعة وتدقيق المستندات التي تم التحقق منها والطلبات التقنية والاعتراضات.

وأوضح المتحدث الرسمي للبرنامج سلطان القحطاني أن فريق مركز الاتصال استقبل أكثر من مليوني اتصال على رقم حساب الموطن الموحد 19912 في عام 2019م، بمتوسط سرعة رد لم تتجاوز 17 ثانية، فيما قام البرنامج بمعالجة 227 ألف طلب تقني، وراجع حوالي 1.5 مليون اعتراض على الأهلية والاستحقاق، بينما بلغ عدد المستندات المتحقق منها أكثر من 287 ألف مستند، وقد تعامل مع أكثر من 56 ألف طلب عبر منصة خدمة صوتك مسموع.

يذكر أن برنامج حساب متابعات الخليج 365 أودع اليوم 2.6 مليار ريال مخصص دعم شهر يناير للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 83% ليتجاوز عددهم 12.7 مليون مستفيد وتابع، كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 13.1 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 63.5 مليار ريال منها 429 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

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