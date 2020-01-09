هل يخطف بن دغيثر بيرق المؤسس ويزيح الدبوس؟

2020-01-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

الأجواء الحماسية في مضمار سباق الهجن في مهرجان الإبل المقام في الصياهد، تطغى على الظروف الجوية الباردة اليوم فيما اقترب موعد الإعلان عن نتائج مسابقة بيرق المؤسس في فئة جمل 100 لون الصفر.

وستكون المنافسة قويةً عطفاً على ما تتمتع به هذه الفئة في مسابقات الصفر من اهتمام وتحديات بين الملاك، خاصة المنافسة الشريفة والجميلة والمثيرة التي تجمع المالك السعودي إهلال عايض دغيثر العتيبي، والكويتي دبوس مبارك عبدالله الدبوس.

يذكر أن منافسات فئة الصفر انطلقت أمس الأول بمسابقة 30 شلفا ولي العهد، فيما أقيمت أمس مسابقة 50 على سيف الملك، وتشهد منافسات الصفر اهتماماً كبيراً من قبل جمهور الإبل بسبب التحديات التي تجميع بين العديد من المتنافسين.

المشاركون في فئة / جمل (100 بيرق المؤسس) لون صفر:

1- الكويتي دبوس مبارك عبدالله الدبوس

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2- محمد عبدالله علي العامري

3- اهلال عايض دغيثر العتيبي

4- محمد ناصر حسن العجمي

5- محمد فواز الويط الحارثي

6- غازي صالح بن مشنوطة العتيبي

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