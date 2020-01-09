السعودية | خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالاً هاتفياً بدولة رئيس وزراء أستراليا

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 2:30 مساءً, 9 يناير 2020 م المناطق - واس أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالاً هاتفياً اليوم، بدولة رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون.

وأكد خادم الحرمين الشريفين خلال الاتصال، وقوف المملكة إلى جانب أستراليا في الظروف الصعبة لمواجهة حرائق الغابات التي تشهدها أستراليا حالياً، واستعداد المملكة لتقديم المساعدة الممكنة لتجاوز أستراليا هذه الكارثة.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين، عن تعازيه لدولته ولأسر المتوفين وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، ومشاركة المملكة وشعبها الشعب الأسترالي مشاعر الألم نتيجة هذه الكارثة.

بدوره، عبر دولة رئيس الوزراء الأسترالي عن بالغ شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين، وللشعب السعودي على مشاعرهم الصادقة تجاه أستراليا وشعبها.

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