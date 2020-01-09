شكرا لقرائتكم تعديل اسم الهيئة العالمية للعلماء المسلمين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-01-09 تعديل اسم الهيئة العالمية للعلماء المسلمين متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة Advertisements قرر المجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي تعديل اسم الهيئة العالمية للعلماء المسلمين اختصارًا إلى هيئة علماء المسلمين. وبحسب إمارة منطقة مكة المكرمة، تم إسناد رئاسة الهيئة في إطار بقية هيئات الرابطة إلى الأمين العام سعد بن علي الشهراني. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر

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