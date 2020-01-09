سعر الريال السعودي اليوم في البنوك والسوق السوداء “تحديث الساعة”

نقدم لكل متابعينا على موقع عرب نيوز وكل المهتمين بأسعار العملات سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، وذلك خلال تعاملات البنوك، وكذلك سعر الريال السعودي فى السوق السوداء، ومن خلال هذا المقال سنعرض لأسعار الريال السعودي شراءً وبيعا في جميع البنوك المصرية والأجنبية.

سعر الريال السعودي في مصر

ويتحدد سعر الريال السعودي من عملية العرض والطلب عليه، خاصة وأنه يرتبط باقبال كبير عليه في موسم أداء العمرة والحج، وتعد هذه الفترة أكبر أوقات العام التي يتم فيها تزايد الطلب على شراء الريال السعودي.

سعر الريال السعودي اليوم

نتابع معكم سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري في تعاملات البنوك المصرية والأجنبية، ويلاحظ وجود اختلافا طفيفا بين كل بنك وآخر ويأتي هذا لعملية العرض والطلب على الريال السعودي في بنك عن غيره، حيث يزداد إقبال المصريين على شراء الريال السعودي قبل سفرهم إلى السعودية وذلك من أجل أداء مناسك العمرة، أو قيامهم بأداء مناسك الحج خاصة قبل الذهاب والسفر إلى الأراضي المقدسة.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية والأجنبية

نقدم لكم تحديث يومي لسعر الريال السعودي وذلك في البنوك المصرية والأجنبية من خلال الجدول التالي الذي يوضح أسعار الشراء والبيع للريال السعودي في جميع البنوك يوميا.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية أعلى سعر للشراء: 4.27 بنك بلوم Advertisements أقل سعر للبيع: 4.27 اتش اس بى سى HSBC البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ بنك بلوم 4.27 4.29 يومين البنك المركزى المصرى 4.26 4.30 23 ساعة بنك الإستثمار العربي AIB 4.26 4.30 يوم واحد البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 4.26 4.27 ساعتين بنك قناة السويس 4.25 4.29 3 أسابيع البنك المصرى الخليجى 4.25 4.28 ساعتين اتش اس بى سى HSBC 4.25 4.27 23 دقيقة بنك عودة 4.25 4.28 ساعتين المصرف العربى الدولى 4.25 4.28 3 ساعات بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 4.24 4.29 4 ساعات البنك الأهلي المصري 4.24 4.28 ساعتين البنك المصرى لتنمية الصادرات 4.24 4.28 ساعتين بنك الكويت الوطني NBK 4.24 4.30 3 ساعات بنك مصر 4.24 4.28 ساعتين البنك التجاري الدولي (CIB) 4.23 4.27 ساعتين بنك المشرق 4.23 4.27 ساعة واحدة كريدى أجريكول 4.23 4.28 32 دقيقة البنك العربي الأفريقي الدولى 4.23 4.28 ساعتين بنك مصر إيران التنمية 4.22 4.28 52 دقيقة بنك التنمية الصناعية 4.22 4.28 ساعتين بنك الإسكندرية 4.22 4.28 ساعتين المصرف المتحد 4.22 4.28 52 دقيقة بنك التعمير والإسكان 4.20 4.31 ساعتين بنك البركة 4.18 4.31 ساعتين

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