الأمير خالد بن سلمان: المملكة وقيادتها تقف دومًا مع العراق لتجنيبه خطر الحرب والصراع

أكَّد الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع، أنَّ المملكة وقيادتها تقف دومًا مع العراق الشقيق ومع شعبه العزيز.
وقال الأمير خالد بن سلمان، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الخميس: إنَّ المملكة ستبذل ما في وسعها لتجنيب العراق خطر الحرب والصراع بين أطراف خارجية، وأن يحيا شعبه الكريم في رخاء بعد ما عاناه من ويلات في الماضي. وأوضح نائب وزير الدفاع، أنَّ «كل محبّ للعراق يريد له اليوم أن يتجنَّب الاضطرابات وكل ما يؤثر سلبًا على أمنه واستقراره، وأن يستنهض همة شعبه لتعزيز دوره في عمقه العربي، وبلوغ المكانة التي تليق بما حباه الله من إمكانيات وطاقات.».
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