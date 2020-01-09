​​​​​​​الجبير: المملكة تعمل لإبعاد العراق عن منزلقات الاقتتال والحرب

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، أن المملكة تنظر للأوضاع في العراق باهتمام وحرص، وتعمل لإبعاد هذا البلد الشقيق عن منزلقات الاقتتال والحرب.
وأضاف عبر «تويتر» اليوم (الخميس): «ستقف المملكة إلى جانب العراق ليتجاوز كل ما يهدد أمنه واستقراره وانتماءه لعروبته، ليحيا أبناؤه بما يستحقه من تنمية وازدهار وأمن».
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