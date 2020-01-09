كاتب يتهم أحمد الشمراني بسرقة تغريدة لـ حمود أبو طالب: هل تُقطع يد سارق الكلام؟

اتهم الكاتب بصحيفة عكاظ علي مكي، أحمد الشمراني بسرقة تغريدة لـ “حمود أبو طالب” ، مشيراً إلى أن أبو طالب نشرها قبل الشمراني بيوم.

وقال مكي في تغريدة على حسابه بتويتر: ” تغريدة حمود أبو طالب كانت في الثالث من يناير ، و تغريدة أحمد الشمراني كانت 4 يناير، يا ترى ما حكم سرقة الكلام والعبارة والكتابة هنا؟ هل تُقطع يد سارق الكلام؟ “.

وأضاف: “في اعتقادي، في كل حال، أنه إذا كان اللص جاهلاً فعلينا أن نغضّ الطرف ونتجاهل الجُبناء !” .

وكان الكاتب حمود أبو طالب قد نشر تغريدة يوم 3 يناير عن قاسم سليماني ونصها : ” العناوين ( المانشيتات ) فن صحفي رفيع، من أجملها مانشيت لصحيفة الجارديان: (سليماني ترك الشرق الأوسط مليئاً بالجثث، لكنه أخيراً انضم إليها).

فيما قام الكاتب أحمد الشمراني بنشر نفس التغريدة في يوم 4 يناير ، ما دفع الكاتب علي مكي لاتهامه بالسرقة.