اتهم الكاتب بصحيفة عكاظ علي مكي، أحمد الشمراني بسرقة تغريدة لـ “حمود أبو طالب” ، مشيراً إلى أن أبو طالب نشرها قبل الشمراني بيوم.
وقال مكي في تغريدة على حسابه بتويتر: ” تغريدة حمود أبو طالب كانت في الثالث من يناير ، و تغريدة أحمد الشمراني كانت 4 يناير، يا ترى ما حكم سرقة الكلام والعبارة والكتابة هنا؟ هل تُقطع يد سارق الكلام؟ “.
وأضاف: “في اعتقادي، في كل حال، أنه إذا كان اللص جاهلاً فعلينا أن نغضّ الطرف ونتجاهل الجُبناء !” .
وكان الكاتب حمود أبو طالب قد نشر تغريدة يوم 3 يناير عن قاسم سليماني ونصها : ” العناوين ( المانشيتات ) فن صحفي رفيع، من أجملها مانشيت لصحيفة الجارديان: (سليماني ترك الشرق الأوسط مليئاً بالجثث، لكنه أخيراً انضم إليها).
فيما قام الكاتب أحمد الشمراني بنشر نفس التغريدة في يوم 4 يناير ، ما دفع الكاتب علي مكي لاتهامه بالسرقة.
كانت هذه تفاصيل خبر كاتب يتهم أحمد الشمراني بسرقة تغريدة لـ حمود أبو طالب: هل تُقطع يد سارق الكلام؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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