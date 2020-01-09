اختفى الشاب محمد العتيبي؛ بعدما غادر لمقر عمله من مقر سكنه في عفيف إلى منطقة القصيم، منذ ١٢ يومًا.
وحسب”سبق” قال خالد شقيق الشاب المختفي أن شقيقه محمد غادر المنزل يوم الثلاثاء الموافق ٢٨/ ١٢/ ٢٠١٩م، في طريقه إلى مقر عمله بالمليدا بالقصيم ليلًا، ثم أغلق هاتفه النقال واختفى أثره.
وأضاف أنهم بحثوا عنه في كل مكان ولم يجدوه، وتم إبلاغ شرطة محافظة عفيف، التي عممت بدورها أوصافه، وحتى الآن لم يتم العثور عليه.
وأشار إلى أن شقيقه لا يشكو من أي أعراض صحية أو مشاكل.
كانت هذه تفاصيل خبر اختفاء شاب في ظروف غامضة أثناء ذهابه إلى عمله بعفيف.. وشقيقه يروي اللحظات الأخيرة قبل فقدانه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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