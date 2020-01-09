بن مساعد يسخر من الضربة الإيرانية للقواعد الأمريكية في العراق: “تمخض الجبل فولد فأرًا”

سخر الأمير عبدالرحمن بن مساعد ، من الهجوم الإيراني الذي استهدف بالصواريخ قاعدتين عسكريتين في العراق دون أن يصاب أي جندي بأذى. وقال بن مساعد في تعليق ساخر عبر تويتر: ”بعيدًا عن مسرحية الأمس الكوميدية.. انحسار شبح الحرب وخفض التصعيد بين أمريكا وإيران أمر جيد فالحرب ليست في مصلحة أحد.. وهذا أمر تدركه جميع الأطراف المعنية بالصراع في المنطقة.. والعالم بأجمعه تقريبًا دعا لعدم التصعيد ولضبط النفس لأن هذه الحرب لو وقعت لن يقتصر ضررها على المنطقة فقط“.

وأضاف: ”لم يكن ينقص الضربة الإيرانية مساء الأمس إلّا توزيع هذه الدعوة على القنوات قبل يوم منها: يسر الحرس الثوري الإيراني والقوات الأمريكية في العراق دعوتكم لحضور القصف الصاروخي على قاعدة عين الأسد غدًا في تمام الساعة الثانية صباحًا وبحضوركم يتم لنا الفرح والسرور“. وتابع: ”(تمخض الجبل فولد فأرًا ) هذا المثل جدير بالترجمة وخصوصًا للُّغتين الفارسية أولًّا والإنجليزية الأمريكية ثانيًا.. وآخر جملة في الدعوة:- نرجو إظهار الدهشة عند الحضور!“. وجاء الهجوم الإيراني في أحدث حلقات التصعيد بين طهران وواشنطن بعد استهداف الولايات المتحدة فجر يوم الجمعة الماضي سليماني وأحد قادة الحشد الشعبي وقادة آخرين موالون لطهران، كرد أمريكي على هجوم لمليشيا ”حزب الله العراقي“ على قاعدة عسكرية أمريكية بالقرب من كركوك تسببت بمقتل متعاقد أمريكي.