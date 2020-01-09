قرارات تنظيمية لرابطة العالم الإسلامي.. واعتماد مسمى «هيئة علماء المسلمين»

اتخذ المجلس الأعلى لـ«رابطة العالم الإسلامي»، اليوم الخميس، عدة قرارات تنظيمية، وأوضحت رابطة العالم الإسلامي، عبر حسابها بتويتر، أن المجلس اتخذ قرارين هما: أولًا: تعديل اسم «الهيئة العالمية للعلماء المسلمين» اختصارًا إلى «هيئة علماء المسلمين»، وتشمل القرارات إسناد رئاسة الهيئة في إطار بقية هيئات الرابطة إلى الأمين العام الشيخ الدكتور محمد العيسى.

وكان الأمين العام الشيخ العيسى، قال في تصريح له بمناسبة فوز وثيقة مكة المكرمة بجائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام: «إن الخطاب الإسلامي في مبناه ومعناه يتصف بالأصالة والمعاصرة، وأن وثيقة مكة المكرمة برهنت بعلم وفكر كبار علمائها على أن هذا الخطاب متجدد بتجدد وعي الأمة الذي لا يفتر ولا ينقطع».

وأكد أن «رابطة العالم الإسلامي بما تمثله من مظلة للشعوب الإسلامية، تعتبر امتدادًا لرسالة الإسلام التى جاءت بمفهوم الرابطة الإسلامية من مهبط وحيها بمكة، وأنها تشكلت منذ حوالى 60 عامًا في إطار عمل مؤسسي وفق حوكمته العصرية، أسست له ورعته المملكة العربية السعودية بوصفها رائدة العمل الإسلامي وحارسه الأمين وحاضنة مقدساته وأهدته للعالم الإسلامي».

وكان المجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي، أدان منذ يومين، التدخل التركي في ليبيا وتدخل بعض الدول في الشؤون الداخلية لبعض الدول العربية أو احتلال أي جزء من أراضيها تحت أي ذريعة.

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