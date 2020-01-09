«الملحقية الثقافية» بأستراليا تحذر المبتعثين السعوديين من الحرائق

ناشدت الملحقية الثقافية السعودية في أستراليا، المبتعثين والمبتعثات والدارسين ومرافقيهم في أستراليا؛ إلى أخذ الحيطة والحذر، والتقيد بتعليمات السلطات المحلية، مشيرةً إلى ضرورة التواصل معها عبر البريد الإلكتروني أو الأرقام الموضحة في الأدنى، في حال وجود أي طارئ، أو الرغبة في العودة إلى المملكة.

ونشر الحساب الرسمي للملحقية الثقافية السعودية في أستراليا على «تويتر»، اليوم الخميس، تعميمًا هامًّا بخصوص حرائق الغابات في أستراليا، جاء فيه: «تأمل الملحقية الثقافية من الطلبة أخذ الحيطة والحذر والتقيد بتعليمات السلطات المحلية.. وفي حال وجود أي أمر طارئ -لا سمح الله- أو تم إشعاركم بإخلاء مدينة إقامتكم أو إذا رغبتم في العودة إلى المملكة، نأمل التواصل مع السفارة على الرقمين: 0473999119 – 0432257277، أو الإرسال على عبر البريد الإلكتروني للنظر في إجراءات مغادرتكم أستراليا، ولإحاطة الملحقية بمعلوماتكم؛ حتى يتسنى بها للملحقية التواصل مع الجهات ذات العلاقة ببعثة ودراسة الطالب من معاهد وجامعات وجهات ابتعاث».

وأحرقت النيران نحو 5 ملايين هكتار (12.35 مليون فدان) من الأراضي في أنحاء البلاد بأستراليا خلال الأشهر القليلة الماضية، ودمَّرت أكثر من ألف منزل. وأعلنت السلطات حالة الطوارئ في مدينة مبلورن بولاية فيكتوريا (جنوب شرق)، من جراء حرائق غابات خارجة عن نطاق السيطرة.

وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي) أن حرائق الغابات تهدد السكان المحليين مع انتشار النيران بكثافة.

ودعت هيئة الأرصاد الجوية السكان المحليين الذين يعيشون في مناطق بوندورا وميل بارك وجرينزبورو وبلنتي بولاية فيكتوريا؛ إلى إخلاء منازلهم «فورًا» بسبب الحرائق.

كما دعت السكان في مناطق أخرى بالولاية إلى «إغلاق جميع الأبواب، وإغلاق أنظمة التبريد إذا اشتعلت النيران بالقرب من منازلهم».

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وتشهد أستراليا منذ أسابيع حرائق غابات أتلفت عشرات الآلاف من الأفدنة، بحسب السلطات. وتشتد كثافة الحرائق بسبب ارتفاع درجة حرارة الجو التي وصلت إلى 43 درجة مئوية في بعض المناطق.

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