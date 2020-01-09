«الصحة» تطلق حملة «امش30» في جميع مناطق ومحافظات المملكة

تطلق وزارة الصحة في الـ11 من شهر يناير الحالي، حملة توعوية في جميع مناطق ومحافظات المملكة، تحت شعار«امش30»

وتهدف «الصحة» من هذه الحملة إلى تعزيز الصحة العامة، ونشر ثقافة المشي، وزيادة عدد ممارسيه، ومساعدة أكثر من 500 ألف شخص يعانون من الأمراض المزمنة.

وتتضمن المبادرة مشاركة العديد من المدارس والجامعات، وتطبيق حساب عدد الخطوات، وإقامة فعالية «السعودية تمشي» في اليوم الوطني للمشي الذي يصادف 5 مارس 2020م بجميع مناطق المملكة.

وسيقام على هامش هذه الحملة عدد من الفعاليات المصاحبة المتزامنة، بالشراكة مع عدد من الجهات في المدن والمحافظات، وتستمر لمدة 4 شهر، من أبرزها مسابقة تحدي المشي، وهي مسابقة تعتمد على حساب عدد خطوات المشاركين عن طريق تحديد هدف يومي من الخطوات (لا تقل عن 8000 خطوة يوميًّا)، ويتم اختيار الفائزين وتكريمهم بجوائز تحفيزية شهريًّا وفي نهاية المسابقة التي يتم الاشتراك فيها عن طريق تحميل التطبيق والتسجيل فيه، بالإضافة إلى المشي اليومي 8000 خطوة فأكثر، والاستمرار في المشي اليومي، وسيتم السحب كل شهر لاختيار 50 مشاركًا ممن حققوا 8000 خطوة أو أكثر يوميًّا.

وتقام فعالية اليوم الوطني للمشي «السعودية تمشي» بتاريخ 5 مارس 2020م، وهو يوم وطني لتعزيز ممارسة المشي وتحفيز ذلك بمشاركة جميع فئات المجتمع في جميع مناطق المملكة، ويأتي هذا اليوم ليواكب تطلعات الوطن نحو جسم سليم في وطن طموح.

وتأتي هذه الأنشطة التوعوية تواصلًا للجهود التي تقوم بها «وزارة الصحة» للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافةً، وتعزيز الوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات السليمة.

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يذكر أن المشي يساعد في خفض مستوى الكولسترول الضار في الجسم، وحرق السعرات الحرارية الزائدة، والمحافظة على مرونة المفاصل وقوة العضلات، والحد من القلق أو الاكتئاب وتحسين المزاج، وتعزيز صحة العظام، ومنع الإصابة بهشاشة العظام، وتحسين التوازن وتدفق الدم في الجسم، والحفاظ على وزن صحي وتحسين اللياقة البدنية والوقاية من الأمراض المزمنة (مثل أمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم، وداء السكري النوع الثاني).

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